Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi, Mevlid-i Nebi Haftası’nı manevi bir atmosferde kutladı. Karşı Camisi’nde düzenlenen etkinlikte Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Programda konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, "Bu mübarek günlerde böylesine anlamlı bir buluşmada bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Misafirperverlikleri ve içten karşılamaları için Muhtarımız Sadık Bastun başta olmak üzere tüm Sarıdibekli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, program sonunda davetlilere yemek ikram edildi. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cansız da programa katılanlar arasında yer aldı.