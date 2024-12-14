Bolu’nun 14 yaylasını bünyesinde barındıran Sarıalan Yaylası’nda kış güzelliği yaşanıyor.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya yolu üzerinde bulunan Sarıalan Yaylasında kış güzelliği yaşanıyor. Dün gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte Sarıalan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yaylada beyaz gelinliği giyen çam ağaçları muhteşem görüntülere sahne oldu. İçinde 14 köyün yaylasını barındıran Sarıalan Yaylası fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Dron fotoğrafçısı Zafer Turan tarafından Sarıalan Yaylası’nın muhteşem kış güzelliği havadan görüntülendi.