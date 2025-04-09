Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Ceylanpınar’da iki gündür etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Araçları kirlenen vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı etkisi altına almaya devam ediyor. İki gün önce etkili olan toz bulutu, dün yağmurun yağmasıyla birlikte çamur olarak yer yüzüne düştü. İlçede bugün de toz bulutu etkisini sürdürmeye devam ediyor. Araçlarının üzerini toz kaplayan vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı. Tozun en çok kendilerine yaradığını söyleyen oto yıkamacı Ferit Öcalan, işlerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan yetkililer ise yaşlı, hasta ve çocukların tozdan korunmaları gerektiğini belirterek mümkün olmadıkça maskesiz dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.