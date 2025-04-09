Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" çerçevesinde Mehmet Ali Alevli İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler çiçek dikimi gerçekleştirerek çevre bilinci kazandı.

GTB’nin katkılarıyla sağlanan yüzlerce çiçek ve bahçe bitkisi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin katılımıyla okul bahçesine dikildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de doğa sevgisi ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık kazandı. Etkinlik kapsamında GTB tarafından temin edilen çiçek ve bitkiler, öğrenciler tarafından toprakla buluşturularak can suyu verildi. Okul bahçesinin rengarenk çiçeklerle donatılmasıyla hem görsel bir şölen oluşturuldu hem de öğrencilerin doğayla iç içe olmaları sağlandı.

Etkinlik sonrasında bir değerlendirmede bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak eğitim ve çevre konularına verdiğimiz desteği bu anlamlı projeyle bir kez daha ortaya koyduk. Öğrencilerimizle birlikte diktiğimiz her bir çiçek, geleceğe nefes olacak. Bu etkinlik, çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamak ve sürdürülebilir bir çevre bilinci kazandırmak adına atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Bayram, eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde bu tür projeleri desteklemeye devam edeceklerini de belirterek, "Öğrencilerimizin doğayla iç içe büyümeleri ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bugün burada dikilen her bir çiçek, yarınlarımız için umut olacaktır" dedi.

Eğitimler ve uygulamalı çalışmalar devam edecek

Proje kapsamında öğrencilere yönelik geri dönüşüm, su tasarrufu ve sıfır atık konularında eğitimlerin yanı sıra uygulamalı etkinliklerin de düzenleneceğini aktaran Bayram, okul bahçesine dikilen çiçeklerin yanı sıra botanik sınıfı gibi çalışmalarla da öğrencilerin doğayı keşfetmelerinin ve çevreye karşı sorumluluk bilinci geliştirmelerinin hedeflendiğini dile getirdi.

"’Yeşil Bayrak’ programı Gaziantep’te hayata geçirilecek"

Bayram, projenin gelecek hedeflerine ilişkin olarak, "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi’ni Gaziantep genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kıbrıs’ta başarıyla uygulanan ’Yeşil Bayrak’ programını ilimizde de hayata geçirmek için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. GTB olarak, çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.