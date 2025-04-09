Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyünde meydana gelen heyelan sonrasında mağdur olduğunu iddia eden vatandaş, kayan toprağın kaldırılmasını ve önlem alınmasını talep etti.

Hürremşah köyü Eşeli Mahallesi’nde yaklaşık bir yıl önce heyelan yaşandığını söyleyen Dursun Öztürk, yaklaşık bir yıldır kaldırılmayan toprak yığınları yüzünden mağdur olduğunu savundu. Dursun Öztürk, kaymakamlık tarafından yapılan su borularının sürekli olarak patladığını ve heyelanın bu yüzden olduğunu iddia etti. Öztürk, "2024 yılında ahırımın üst tarafında heyelan meydana geldi. Ben de kaymakamlığa dilekçe ile başvurdum. Durumu tüm kurumlara bildirdim. Valilik, AFAD, özel idare ve CİMER’e de bildirdim. Ancak bir netice alamadım. Heyelan, ahırın 15 metre üstünde su borularının sürekli patlaması ve suyun ahırımın üstüne akması sonucu oldu. Tüm ilgili kurumlara sesleniyorum. Bana yardımcı olmalarını rica ediyorum" dedi. Heyelanın ahırına yaklaştığını anlatan Öztürk, kayan toprağın kaldırılmasını ve önlem alınmasını talep etti.

AFAD tutanağı

Öte yandan, Dursun Öztürk’ün CİMER’e yaptığı şikayet sonrası AFAD tarafından yapılan inceleme sonucu tutulan tutanakta, "Sinop ili Erfelek ilçesi Hürremşah köyü Eşeli Mahallesi’nde 101/281 nolu parsel ile 101/280 nolu parselde bulunan Dursun Öztürk’e ait ahırın güney cephesinde kuzey yönlü heyelan meydana geldiği görülmüştür. Heyelanın ahıra sirayet ettiği fakat yapısal zarar vermediği tespit edilmiştir. En yakın konut ahırın batı cephesinde yaklaşık 30 metre mesafesinde bulunmakta olup söz konusu heyelanın konuta ulaşmadığı görülmüştür. Meydana gelen heyelan genel hayatı etkileyici nitelikte değildir. Bu sebeple 7269 sayılı ’Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanun’ kapsamında müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.