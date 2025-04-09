Adıyaman’ın Gerger ilçesinde silahla kazara kendisini vuran kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu Köyü’nde Bahri D. (49) isimli kişinin yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Bahri D.’yi fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bahri D., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bahri D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.