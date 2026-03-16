Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç mesajında, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olmak üzere indirilmeye başlandığı bu müstesna gecenin, İslam âlemi için büyük bir rahmet ve bereket vesilesi olduğunu ifade etti. Başkan Hallaç, 'Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olmak üzere indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan bu kutlu gece, bizlere Kur'an'ın yalnızca tilavet edilen bir kitap değil; insanlığa adaleti, merhameti ve hakkaniyeti öğreten ilahi bir rehber olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Savaşların, zulmün ve adaletsizliğin insanlığın vicdanını yaraladığı bir dünyada, Kur'an'ın çağlar üstü mesajını yeniden anlamaya ve hayatımızın merkezine yerleştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu mübarek gecenin; kalplerimizi Kur'an'ın nuru ile diriltmesine, ümmet bilincimizi güçlendirmesine, Gazze'de ve zulme uğrayan tüm İslam coğrafyasında akan gözyaşlarının dinmesine, mazlumların huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim bu kutlu gecede yapılan duaları kabul eylesin; bizleri Kur'an'ı daha çok okuyan, daha derin anlayan ve hayatına rehber edinen kullarından eylesin. Kadir Gecemiz mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda tüm hemşehrilerinin ve İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.