Adıyaman'da, park halindeki bir otomobile çarpan araç, ardına bakmadan olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 2998 Sokak içerisinde park halinde olan Çağla H'ye ait 02 AFN 201 bir otomobile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç geri geri gittiği esnada çarptı. Araca çarpan otomobil verdiği zarara aldırış etmeden olay yerinden kaçtı. Araç sahibi aracında hasarın meydana geldiğini belirterek olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.