Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirilmeye başlandı.

Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından üretilen rengarenk, 'I love Atakum' yazılı geri dönüşüm kutuları, çevre farkındalığı oluştururken, görünümüyle de dikkat çekiyor. Vatandaşlar, metal, plastik, ambalaj ve diğer geri dönüştürülebilir atıkları, atıkların isminin yazılı olduğu kutulara atarak hem kentin atık yönetimine hem de doğanın korunmasına katkı sağlayacak.

'Doğayı korumaya davet ediyoruz'

Çevre bilinci oluşturma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 'Kentimizde doğa farkındalığı sağlamak, geri dönüştürülebilir atıkları yeniden kullanıma kazandırmak ve çevre temizliği için tüm ekiplerimizle koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemizin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerimizin katkılarıyla, halkımızda çevre farkındalığı oluşturacak uygulamalara ara vermeden devam ediyoruz. Kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladığımız rengarenk geri dönüşüm kutularının, sıfır atık çalışmalarımıza hareketlilik katacağına inanıyor ve tüm halkımızı geri dönüşüm kutuları kullanarak doğayı korumaya davet ediyoruz' dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Özcan Çoluk ise 'Atık kutularımızı kentimizin belli noktalarına yerleştirmeye başladık. Bu proje sadece kutu yerleştirme işlemi değil, aynı zamanda çevre bilinci yerleştirme hareketi olarak düşünülebilir. Amacımız atık yönetimini bir zorunluluk değil yaşamın, kültürün bir parçası haline getirmeye çalışmaktır' diye konuştu.