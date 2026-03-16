Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Üçgöz köyü yakınlarında G.Y. yönetimindeki 44 ABE 134 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada sürücü G.Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA