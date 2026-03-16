AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında bu mübarek gecenin affın, rahmetin ve manevi arınmanın kapılarını araladığını belirterek tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nin İslam dünyası için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Ölmeztoprak, bu mübarek zamanın rahmet, bağışlanma ve manevi yenilenme açısından önemli bir iklim sunduğunu dile getirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Kadir Gecesi'nin yalnızca bir gece değil, aynı zamanda insanlığın karanlıktan aydınlığa yönelişini simgeleyen kutlu bir zaman olduğunu vurgulayarak,Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) 'Kim Kadir Gecesi'ni faziletine inanarak ve sevabını umarak ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır' hadis-i şerifine de değinen Ölmeztoprak, bu mübarek gecenin ibadet, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, mesajının sonunda, 'Bu mübarek gecenin hemşehrilerimize, aziz milletimize ve tüm İslam âlemine birlik, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum' dedi.