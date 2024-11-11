Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülün hasadı başladı.

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen Karagül’ün hasadı başladı. Yılda iki defa açan ve kurutulduktan sonra hem gıda hem de kozmetik sanayide kullanılan karagül, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Siyah tomurcukları açıldıkça rengi de açılan karagülün hasadı yaklaşık 20 gün sürüyor. Hasadı yapıldıktan sonra temizleme ve ayıklama işlemleri tamamlanan karagül, iplere asılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işlemi biten Karagül, dondurma, lokum, sabun, kahve ve kolonya gibi ürünlerin hammaddesi haline getiriliyor.

Kurutulup depolanıyor

Halfeti’deki serada karagül üreten Devrim Tutuş, “Burada karagül yetiştiriyoruz. Siyah gülleri yılda iki defa hasat ediyoruz. İlkbahar ve sonbaharda siyah rengine sahip, diğer dönemlerde ise bordo ve kırmızı şeklinde oluyor. Sabah saat 05.00’da topladıktan sonra tesissimizde hammadde olarak depoluyoruz. Dünya üzerinde kendi doğasında sadece Halfeti’de yetişiyor. Hiçbir şekilde dış bir müdahale olmadan kendi doğasında siyah açıyor, sonrasında rengi bir miktar değişiyor. Dört renk dört mevsim olayını burada yaşıyor” dedi.

Gıda ve kozmetik sanayide kullanılıyor

Karagülleri bir çok sektörde kullandıklarını söyleyen Tutuş, “Karagüller tomurcuktayken simsiyah, kokusu azdır. Açtıkça rengini kaybeder, koyu bordo tonuna gelir ve güzel bir koku ortaya çıkartır. Karagülleri diğer güllerden ayıran en büyük özellik ise kadife kumaş gibi bir yapıya sahip olmasıdır. Diğer güllerin dokusu incedir ama Karagülün dokusu kalın ve kadife kumaş gibidir. Karagülün kolonyası, lokumu, kahvesi, sabunu, dondurması ve benzeri gıda ürünleri ile kozmetikte kullanılmak için depoda üretimini gerçekleştiriyoruz. Karagüller yılda iki defa, ilkbahar ve sonbaharda sap vermektedir. İlkbahar döneminde güzel koku ve aroma vermektedir. Sonbahar döneminde ise tamamen kurutma sistemine geçiyoruz” diye konuştu.