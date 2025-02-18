Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki dükkandan kaynak makinesi takımı çalan ve polis ekiplerince yakalanan iki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, Akyazı Sanayi Sitesi içerisinde bulunan A.S.Ş. (37) isimli kişinin dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaporta işi yaptığı öğrenilen A.S.Ş.’nin dükkanından gazaltı kaynak makinesi takımı çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, hırsızlığı K.Ü. (41) ve B.D. (52) isimli iki şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Çaldıkları kaynak makinesi ile yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.