Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuk yoksulluğu konusunda farkındalık oluşturmak ve bu soruna çözüm yolları aramak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. ‘Kadın ve Çocuk Yoksulluğu’ konulu söyleşi, alanında uzman isimlerden Hacer Foggo ve Melek Bahat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bulut, "Belediyelerin yapacağı çalışmalar çok değerli"

Karya Kadın Derneği Başkanı Dilek Bulut, "Kadın yoksulluğunun gündeme alınması kadınlar ve çocuklar için çok önemli. Belediyenin bu noktada önemli çalışmaları var bunları desteklemek gerekiyor. Bunun yanı sıra yoksullukla bağlantılı olarak kreşlerin olmaması ve huzurevlerinin olmaması bütün bakım yükünün kadına aktarılması demek. Bugün burada bu konular üzerinde konuşulması kadınlar için çok önemli. Tam da aile yılı ilan edilmişken belediyelerin bu konularda yapacağı çalışmalar bizlerin hayatını değiştirebilir" dedi.

Söyleşiye katılan Muğla Emek Benim Kadın Derneği Başkanı Nahide Uçar, "Kadın yoksulluğu ülkemizin ve dünyanın sorunu. Bununla mücadele etmek çok güzel bir şey. Bir eve girdiğin zaman çok sayıda çocukların olduğunu ve kadının o evi geçindirdiğini görüyoruz. Bu ailelerde çocukların çalıştığını bile görebiliyoruz. Bu noktada belediyemiz güzel çalışmalar yapıyor. Biz de STK’lar olarak belediyemize destek olacağız" dedi.

Foggo, "Muğla’da güzel işlere imza atıyoruz"

Hacer Foggo, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızla Bodrum’da yoksulluk çalışmıştık. Bodrum gibi bir yerde derin yoksulluk olduğunu çözerek başkanımız sayesinde birçok güzel iş yaptık. Şimdi de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasıl işlere imza attığını görüyoruz. Türkiye’nin tek gündemi aslında yoksulluk. Bugün burada bunu değerlendirdik. Yalnızca söyleşi olarak kalmayacak bu çalışmamızda saha çalışmaları da gerçekleştireceğiz"

Başkan Aras, "Eşit bir toplum için çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kadın ve çocukların toplum içindeki rollerinin güçlendirilmesi, toplumsal eşitsizliğin azaltılması, her bireyin eşit haklar ve fırsatlara sahip olması için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Özellikle ülkemizdeki ekonomik bozulma eşitsizliklerin derinleşmesine neden oluyor. Biz de kent yoksulluğuyla mücadele için önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bu tür etkinlikler de hem toplumu bilinçlendirmek hem de çözüm önerilerini birlikte geliştirmek adına büyük bir önem taşıyor. Hep birlikte, daha adil, daha adil bir toplum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.