Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2025–2026 sanat sezonunu büyüleyici bir konserle açmaya hazırlanıyor. Sanatseverleri yeni sezona görkemli bir başlangıçla davet eden MDOB, 2 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde düzenlenecek “Sezon Açılış Konseri” ile perdelerini aralıyor.

Konserin orkestra şefliğini dünyaca ünlü Andrea Francesco Solinas üstleniyor. Mersin DOB Orkestrası, güçlü solist kadrosu ve bale sanatçılarının etkileyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece sunacak. Rejisörlüğünü Kenan Korbek’in yaptığı konserin; koreografisi Ender Üçdemir, kostüm tasarımı Hatice Kaptı, ışık tasarımı Tarı Deniz, koro şefliği Anıl Aydın ve video projeksiyon tasarımı Umut Sinan Özdemir imzasını taşıyor.

Konser, Franz Lehár’ın coşkulu “Şen Dul Uvertürü” ile başlayacak. Ardından sahne, opera dünyasının en sevilen eserlerinden seçilen aryalarla renklenecek. Verdi, Mozart, Bizet ve Gounod gibi büyük bestecilerin eserleri; MDOB solistleri Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Bülent Bezdüz, Hasan Berk ile İstanbul DOB sanatçısı bariton Alper Göçeri tarafından seslendirilecek.

Gecede ayrıca sahne, bale sanatçılarının büyüleyici yorumuyla Don Kişot Çingene Dansı ve Hamlet Balesi’nden pas de deux gibi özel koreografilerle şölene dönüşecek. Performanslarıyla dikkat çeken dansçılar arasında Burak Serkan Cebeci, Yukiko Ito, Yuji Ray Shimizu, Nazerke Akhmet ve Xavier Lara Gil yer alıyor.

Konserin finalinde ise tüm solistler, Lehár’ın unutulmaz aryası “Dein ist mein ganzes Herz” ile sanatseverlere coşku dolu bir kapanış yaşatacak.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatseverleri bu özel geceyle sanatın büyülü yolculuğuna davet ediyor.

Biletler, Opera gişesinden ve www.biletinial.com

adresinden temin edilebiliyor.