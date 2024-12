Samsun’un manevi mimarlarından İsa Baba’nın mezar taşında yazan yazı, ziyaretçilere ibretlik bir ders veriyor.

İsa Baba Camii Türbesi ve Şehitliği, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi İsa Baba Sokak üzerinde bulunuyor. Cami, her gün hem cemaati hem de ziyaretçileri ağırlıyor. Ziyaretçiler, caminin bahçesinde bulunan İsa Baba’nın mezarı başına gelerek Kur’an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor.

“Muhakkak ki bu beyitlerde, akıl sahibi olan kavimler için delil, ibret vardır”

İsa Baba Hazretleri’nin mezar taşının üzerinde ise şu ibretlik yazı yer alıyor:

“Ölüm bir şerbettir, her insan onu içecektir. Kefen bir elbisedir, her insan onu giyecektir. Tabut bir binektir, her insan ona binecektir. Kabir bir kapıdır, her insan o kapıdan girecektir. Cennetlikler cennette Allah’ın(celle-celalüh) cemalinin bakıcılarıdır. Cehennemlikler (mahrumdurlar). Muhakkak ki bu beyitlerde, akıl sahibi olan kavimler için delil, ibret vardır.”

İsa Baba Camii Türbesi ve Şehitliği

İsa Baba Camii Türbesi ve Şehitliği’ndeki kitabede ise “İsa Baba Camisi’nin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanmamış olsa da 15.yy da Osmanlı zamanında yapıldığı düşünülmektedir. İlk dönemlerinde tek kubbeli oldukça küçük bir yapı olan cami, daha sonraki eklemelerle bugünkü halini almıştır. Yapı geçmişte dervişlerin uğrak yeri durumundaydı. Zaviyesi ile anılmakta olan yapı İsa Baba Tekkesi olarak kullanılmakta idi. Ayrıca İsa Baba konusunda bilgiler yetersiz olmakla birlikte 16. yy da yaşamış dervişlerden biri olduğu ve türbesinin buraya defnedildiği muhtemeldir. Cami kesme taştan kare planlı olarak yapılmıştır. Üzeri basık bir kubbe ile örtülmüştür. İbadet mekanı altlı üstlü yuvarlak kemerli ve uzun pencereler ile aydınlatılmıştır. Mihrap ve minberi geç dönemde yapılmış ve özelliğini yitirmiştir. Minaresi kare kaide üzerinde yuvarlak yivli gövdeli ve tek şerefelidir. Yanında İsa Baba’nın kabri bulunmaktadır. Ayrıca caminin yan tarafında bulunan bahçede 39 şehit mezarı bulunduğu bilinmektedir. Projeleri 13 Mart 2008 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmıştır. 2010 yılında restorasyonuna başlanmıştır. Yapılan restorasyon 2011 yılında başarıyla bitirilmiştir ve hizmete açılmıştır” deniliyor.

Türbe, il ve il dışından birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.