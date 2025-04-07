Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Hâlihazırda üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknopark, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 50. yıl resepsiyonu ve bayramlaşma töreni yapıldı. Omtel Otel’de yapılan resepsiyonda OMÜ idari ve akademik kadro bayramlaşarak, üniversitenin 50. yılına özel pasta kesildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla ülkemizin en saygın, gelişmiş, dinamik ve güçlü yükseköğretim kurumlarından biri hâline gelmiştir. Hâlihazırda üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknopark, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. 50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğinin de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi, üniversitemize bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hâle getirme ve bu kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı’na dönüşmüş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni Kurma Derneği Üyeleri ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış tüm yöneticilerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen il protokolümüze, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve bütün Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tören çeşitli ikramların ardından sona erdi.