Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Demirköy ilçesi Mahya Tepe’ye gitti.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Mahya Tepe, Jandarma Kule, Kadın Kule gibi mevkilere aileleri ile gelerek doyasıya karın tadını çıkardı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden ailesi ile gelen Neşe İbo, her sene kar yağdığında Mahya Tepe’ye geldiğini ifade ederek çocukları için güzel bir kış etkinliği olduğunu söyledi. İbo çok eğlendiklerini belirterek, kar topu oynadıklarını ve ateş yakıp sucuk pişirerek zaman geçirdiklerini söyledi.

Öte yandan İl Özel İdare ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de bölgede olumsuzluklar yaşanmaması için hazır bulunuyor.

Jandarma ekipleri de zaman zaman bölgede devriye atıyor.