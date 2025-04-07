Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) öncülüğünde "Çocukların Gözünden Otizmin Renkleri" temasıyla il genelinde ortaokullar arası gerçekleştirilen resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Öğrenciler bilgisayar, tablet ve akıllı saat ile ödüllendirildi.

SBB "Otizm Spektrum" bozukluğuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile resim yarışması düzenledi. 17 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmaya ilgi yoğun oldu. Çok sayıda başvurunun ardından jüri tarafından dereceye giren isimler belirlendi.

2. Otizm Samsun İl Eylem Planı etkinlikleri kapsamında "Çocukların Gözünden Otizmin Renkleri" temasıyla il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen 1. OGEM Otizm Sempozyumu’nda aldı. Yarışmada birinciye bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye akıllı saat ve 10 kişiye jüri özel ödülü verildi. Farkındalık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen resim yarışmasında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Ortaokulu’ndan Ceylin Demircan 1’inci, Atakum ilçesi Özel Atatepe Defne Matematik Fen Bilimleri Ortaokulu’ndan Almira Orhan 2’nci, Asarcık Ortaokulu’ndan Yunus Emre Kamber 3’üncü oldu.

Bafra Mustafa Erdin İlkokulu’ndan Aysima Havva Sarıusta, İlkadım Gazi Ortaokulu’ndan Beril Doğa Öğretici, Yakakent 100. Yıl Ortaokulu’ndan Nisa Aydoğdu, İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu’ndan Beren Sezgin, Atakum ilçesi Özel Atatepe Defne Matematik Fen Bilimleri Ortaokulu’ndan Yıldız Ecem Akıl, Çarşamba Helvacalı Ortaokulu’ndan Uğur Çelen, İlkadım 30 Ağustos İmamhatip Ortaokulu’ndan Azra Nur Odabaşı, İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu’ndan Zeynep Sevim Yaman, Atakum Final Okulları’ndan Bulut Ege Süngü ve Çarşamba Mithat Yılmaz Ortaokulu’ndan Eylül Uzun jüri özel ödülü aldı.