Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şahıs yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılarak, 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde ettikleri değerlendirilen 4 bin 110 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarından arama kaydı bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA