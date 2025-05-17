Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olan "Hayata Gülümse: MS (Multiple Skleroz) Hastalığında Farkındalık Projesinin lansmanı yapıldı.

Proje kapsamında hazırlanan, söz ve müziği sanatçı Gülşah Tanrıöver’e ait farkındalık şarkısının NÖHÜ Müzik Eğitimi Korosu tarafından seslendirildiği programda, ayrıca hazırlanan müzik klibi gösterildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, NÖHÜ Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer ve Proje Yürütücüsü ve Sanatçı Dr. Gülşah Tanrıöver açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü tarafından katılımcılara MS (Multiple Skleroz) hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgiler verildi.

NÖHÜ Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü, Genel Sekreter Abdulgani Özkan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Çınar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tok: " Bu proje üniversite-şehir-toplum bütünleşmesinin başarılı bir örneği"

Programda açılış konuşması yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok, toplumsal fayda çalışmalarının üniversitenin stratejik hedefleri arasında olduğuna vurgu yaparak, "Üniversitemiz her geçen gün toplumsal meselelere ilişkin başarılı farkındalık faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Gerek personel gerekse öğrenci düzeyinde buna yakinen şahit oluyoruz." dedi.

Türkiye’de bir ilk olan MS Farkındalık Projesi’nin üniversite, şehir ve toplum bütünleşmesinin başarılı bir örneği olduğunu belirten Tok, yakın vadede projenin çok önemli çıktılarının da görüleceğini ifade etti.

Proje ekibinde NÖHÜ’den akademisyenler yer alıyor

NÖHÜ-BAP Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında desteklenen ve Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’nun himayelerindeki projenin yürütücülüğünü akademisyen sanatçı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Tanrıöver yaparken, proje ekibinde ise NÖHÜ Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nalan Gördeles Beşer, NÖHÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KOÇ, NÖHÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Aysun Rabia Hamzaoğlu Birer ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Delikara yer aldı.

Proje klibinde müzik camiasından önemli isimler yer alıyor

Proje kapsamında hazırlanan müzik klibinde, sözü ve müziği sanatçı akademisyen ve proje yürütücüsü Gülşah Tanrıöver’e ait farkındalık şarkısı, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu tarafından seslendirildi.

Aranjesi Ali Delikara, bölüm korosu sunumları ise Aysun Rabia Hamzaoğlu Birer tarafından yapılan şarkının klip yönetmenliğini Ahmet Ulvar Tanrıöver, görüntü yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı gerçekleştirdi.

Klipte müzik sektöründe yer alan Aydilge, Doğuş, Aşkın Nur Yengi, Özgün, Sinan Özen, Fundyy, Ömür Gedik, Dr. Murat Topoğlu, Nadide Sultan, Gülşah Tanrıöver gibi sanatçılar MS hastalığına ilişkin farkındalık adına mesajlar verdiler.