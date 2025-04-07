SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, boykot çağrılarının karşılıksız kaldığını, vatandaşların milli birlik içerisinde ülke ekonomisinin ve üreticisinin yanında yer aldığını ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın başkanlığında Canik Belediye Meclisi nisan ayı açılış toplantısı gerçekleştirildi. İlçede devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Canik Belediye Meclis üyelerine bilgiler veren ve son haftalarda ülke gündeminde yer alan yerli ve milli ürünlere yönelik boykot kampanyaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Sandıkçı, boykot çağrılarının amacına ulaşamadığını ifade ederek, "Milletimiz sorumsuz çağrılara kulak asmadı, milli sermayemizi destekledi, alın teriyle çalışan emekçilerimizin yanında dimdik durdu" dedi.

Milletin boykot çağrıları karşısında sağduyu ile hareket ettiğini ve bu çağrıların amacına ulaşamadığını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Milletimiz, ülke ekonomisine ve birliğine kast etmeye teşebbüs eden çağrılar ve sosyal medyada tehditler içeren açıklamalar karşısında örnek birlikteliğini muhafaza etti. Milletimiz sağduyu ile hareket ederek esnafının ve üreticisinin yanında yer aldı. Yerli ve milli ürünleri destekledi, sorumsuz açıklamalar karşısında esnafını ve Türkiye ekonomisini gönülden destekledi. Bu süreçte kazanan milletimiz, toplumsal birlikteliğimiz ve ekonomimiz oldu" diye konuştu.

AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi Canik Belediye Meclis Grupları ise konuya ilişkin belediye meclisine sundukları ortak bildiriyle toplum birlikteliğini, yerli ve milli üretimi hedef alan boykot çağrılarını kınadı. Ortak bildiri Canik Belediye Meclisi’nde okundu.

Canik’te projeler hız kesmiyor

Canik’te yapımı devam eden projeler hakkında Canik Belediye Meclis Üyelerine bilgiler aktaran Sandıkçı, şunları söyledi:

"Canik’imizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizle birlikte eğitimde, bilimde, teknolojide ve kültürel alanda örnek çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz. Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz bilim ve teknoloji festivalimiz CANİKFEST, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programlarımız, ROBOSAM Robot Yarışması ve birçok etkinlik ve programlarımızda hemşehrilerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz."

Toplantı 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nun oy birliğiyle kabul edilmesi, 2024 Yılı Denetim Komisyon Raporu’nun sunulması, belediye encümen ve komisyon üye seçimlerinin gerçekleştirilmesi ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından son buldu.