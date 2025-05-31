Samsun’da bir ilkokulda açık hava Agro Kütüphanesi açıldı.

Yakakent Yüzüncüyıl Cumhuriyet İlkokulu, çevre dostu eğitim uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, Samsun ve bölge genelinde ilk olma özelliği taşıyan Açık Hava Agro Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Kadir Bozkurt açılış konuşmasında, Açık hava Agro Kütüphane’nin tarım ve çevre konularında bilgi ve kaynak sağlamayı hedefleyen açık hava alanlarında oluşturulan bir kütüphane modeli olduğunu belirtti. Bozkurt, "Bu kütüphanemiz, okulumuzda açtığımız ikinci kütüphane olacak fakat alışılmışın dışında, doğa dostu ‘yeşil kütüphane’ formatında tasarlandı. Amacımız; çevresel sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, doğal kaynakların korunması bilinci ile tarımsal ve organik üretim konularında öğrencilerimize ve bölge halkına farkındalık kazandırmak. Bu kütüphane modeli, çevresel etkileri en aza indirirken doğal kaynakları verimli kullanan, doğal yaşamı destekleyen ve öğrencilerimize yeşil alanlar sunan bir yapı ortaya koyuyor" dedi.

Açık hava Agro Kütüphane bünyesinde dış mekan sınıfı, kedi parkı, böcek oteli, kompost alanı, bitki yatakları, yağmur hasadı sistemi, ata tohumları bölümü ve geri dönüşüm depoları gibi birçok çevreci unsur yer alıyor. Kitap ve materyallerin büyük ölçüde bu alanlarda yapılan gözlem ve etkinliklerle şekilleniyor.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte dış mekan sınıfında uygulamalı eğitimlere katılarak doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi yaşadı. Yakakent Yüzüncüyıl Cumhuriyet İlkokulu’nun bu öncü girişimi, çevre bilinci ve doğa temelli eğitim anlayışına katkı sunan örnek bir proje olarak dikkat çekti.

Açılış törenine Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, İlçe Müftüsü Fatih Çakır katıldı.