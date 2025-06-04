Samsun’un Alaçam ilçesinde minik öğrenciler, sıfır atık konusunda bilinçlendi.

Alaçam ilçesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızlan Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu öğrencileri sıfır atık bilinciyle harekete geçti. Minikler, öğretmenleri ve Okul Müdürü Cihan Çelebi eşliğinde bir geri dönüşüm tesisini ziyaret ederek çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı. Tesis yetkililerince karşılanan öğrencilere, sıfır atık ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verildi. Doğaya duyarlı mesajlar veren öğrenciler, çevreyi korumanın önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonunda geri dönüşümün doğa için taşıdığı önemi yerinde öğrenen öğrenciler, Sıfır Atık Projesi’ne sahip çıkarak örnek bir çevre farkındalığı sergiledi.