Samsun Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu’nda "Adım Adım Hedefime" projesi kapsamında düzenlenen halı saha etkinliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına günler kala öğrencilere moral kaynağı oldu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala, İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Rehber Öğretmen Ruşen Yıldırım koordinatörlüğünde düzenlenen anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. "Adım Adım Hedefime" projesinin son halkası olan halı saha etkinliği, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşıp moral depolamasını sağladı.

Yoğun sınav hazırlığı sürecinde fiziksel ve ruhsal motivasyon sağlayan etkinlikte öğrenciler, takım ruhunu yaşayarak birlikte başarmanın ve dostça rekabetin heyecanını tattı. Topun peşinden koşarken adeta hayallerine koşan öğrenciler, attıkları her golde umutlarını, azimlerini ve emeklerini sahaya yansıttı.

Etkinliğin ardından konuşan proje koordinatörü Rehber Öğretmen Ruşen Yıldırım, "Akademik başarı kadar duygusal ve sosyal gelişimi de önemsiyoruz. Bu etkinlik, öğrencilerimizin moral bulması, birlikte hareket etmenin gücünü hissetmesi ve sınav öncesi motivasyonlarını artırmaları açısından çok kıymetliydi. Sınava girecek tüm öğrencilerimize gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, sınavda başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan veliler ise memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti:

"Çocuğum, ‘Baba, öğretmenimiz bizi halı sahaya götürecek. Şu veli izin belgesini imzalaman gerek.’ derken yaşadığı heyecan ve mutluluğu görmek bizleri de son derece mutlu etti. Öğretmenimize, çocuklarımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. Sınav stresinin arasında böyle bir nefes alması hepimize iyi geldi."

Bir başka veli ise "Bu sadece bir maç değildi. Onların moral bulduğu, birlikte güçlü olduklarını hissettikleri çok özel bir an yaşadılar" ifadelerini kullandı.