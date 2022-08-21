Kaza, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Döz idaresindeki 55 LA 575 plakalı otomobil Abdullah Rıdvan Durmuşoğlu yönetimindeki 06 BHK 354 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Rıdvan Durmuşoğlu (28) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü

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