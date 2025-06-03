Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmen ve öğrencileri, tasarladıkları endüstriyel robotik kol ile 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda birinci oldu.

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Danışman Öğretmen Hasan Öner, öğrenciler Kerem Köse, Yunus Emre Ünal tarafından yapılan endüstriyel robotik kol, yarışmada verilen rastgele renklerde dizilmiş olan küpleri alarak uygun küplere bırakmak görevini en iyi derece ile bitirerek 42 katılımcı arasında birincilik elde etti.

Danışman Öğretmen Hasan Öner, "Endüstriyel kolun üretimi, işlemesi, tasarımı, kodlaması tamamen bize aittir. Öğrencileri gördükleri derslerde kullandıkları yazılımlarla yapıldı. Okulun kendi imkanları kullanıldı. 3 boyutlu yazıcı kullanıldı. Yerli ve milli olarak üretildi" dedi.