Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizi kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürüyoruz. 9 gün sürecek olan Halk Oyunları Festivali şehrimize ayrı bir ahenk katacak" dedi.

35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali ile Samsun bir kez daha dünyanın buluşma noktası olacak. Festival, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Ritmin ahengiyle kardeşlik’ sloganı ile bu yıl 35’incisi düzenlenecek Uluslararası Halk Oyunları Festivali Samsun’da 17-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 13 ülkeden çok sayıda halk oyunları ekibini ağırlayacak, şehri kültür sanatla buluşturacak festival için kentte hazırlıklar devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri bir kez daha Samsun’da buluşturacak festival 9 gün sürecek ve 9 gün boyunca adeta kültür sanat rüzgârı esecek.

Samsun’un enerjisine enerji katacak 35. Samsun Uluslararası Halk Oyunları Festivali eğlenceli ve unutulmaz anlara sahne olacak. 17 Temmuz Perşembe 21.00’de Çobanlı İskelesi’nde başlayacak festivale Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ, Letonya olmak üzere 13 ülke katılacak.

"Bu festival şehrimize ayrı bir ahenk katacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizi kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürüyoruz. 17-25 Temmuz’da Uluslararası Halk Oyunları Festivali ile şehrimizdeki kültür ve sanatı adeta bir üst sekmeye taşıyoruz. Birbirinden farklı kültürleri bir kez daha Samsun’da buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşarken Halk Oyunları Festivali’nin şehrimize ayrı bir ahenk katacağına inanıyoruz. Festival coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyorum. Bu güzel şehrin her bir karesini, her bireyini kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.