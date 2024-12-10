Samsunspor Başkan Yardımcılığı görevindeyken korona virüsten hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, vefatının 4’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Merhum Mustafa Kemal Erkanat için Kıranköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Kabir ziyaretine Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Futbol Akademisi antrenörleri, kulüp personeli, Erkanat’ın ailesi, akademi oyuncuları ve taraftar grupları katıldı.