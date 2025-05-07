Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik trafosunda çıkan kablo yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gazi Osman Paşa Mahallesi Stat Caddesi üzerindeki bir elektrik direğindeki trafoda meydana geldi. Trafodan duman çıktığını fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler durumu ilgili dağıtım firması YEDAŞ’a iletti. Kısa sürede bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, trafodaki elektriği keserek yanan kabloya müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, trafoda oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.