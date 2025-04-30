Samsun’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek faizde borç para verip senet imzalatan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. ise yaşından dolayı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.