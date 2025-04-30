Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık çetesinin 17 kişiyi telefonla dolandırdığını ve 1 kişiyi 2 milyonluk ziynet eşyasıyla dolandırıcılarla buluşmaya gittiği esnada fark etti. Ekipler, dolandırıcılık konularıyla ilgili halkı bilgilendirmek için sokaklarda broşür dağıttı. Polis ekipleri, broşür dağıtımının yanı sıra sözlü anlatım ile bilgilendirme çalışmaları da yaptı. Yapılan açıklamada şüpheli durumlarda hemen polisin aranması istendi.