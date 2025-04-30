Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump’la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz."
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık çetesinin 17 kişiyi telefonla dolandırdığını ve 1 kişiyi 2 milyonluk ziynet eşyasıyla dolandırıcılarla buluşmaya gittiği esnada fark etti. Ekipler, dolandırıcılık konularıyla ilgili halkı bilgilendirmek için sokaklarda broşür dağıttı. Polis ekipleri, broşür dağıtımının yanı sıra sözlü anlatım ile bilgilendirme çalışmaları da yaptı. Yapılan açıklamada şüpheli durumlarda hemen polisin aranması istendi.
Kaynak: İHA