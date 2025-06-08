Ankara’nın Polatlı ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri hızlı bir şekilde tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.