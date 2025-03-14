SAMSUN (İHA) – Samsun’da sokakta yaşayan hayvanların belediyelere bağlı toplama ekipleri tarafından 7/24 esasına göre toplanarak bakımevlerine götürülmesi kararı alındı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında Samsun’da yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, ilçe belediye başkanları/yardımcıları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda hayvan bakımevi olan belediyelerin kapasite artışı yapması, nüfusu 25 bini aşan belediyelerin bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturmasına yönelik olarak çalışmalarına ivedilikle başlaması, hayvan bakımevinde bulunan hayvanlardan sahiplendirilmeye uygun olanların sahiplendirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi ve yerel yönetim ilan panolarıyla yerel yönetimin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılması, sokakta yaşayan hayvanların belediyelere bağlı toplama ekipleri tarafından 7/24 esasına göre toplanarak bakımevlerine götürülmesi, doğal yaşam alanlarıyla ilgili belediyelere ve kaymakamlıklara bilgi verilmesi kararları alındı.