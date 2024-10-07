SAMSUN (İHA) – Samsun’da Eylül ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 derece üstünde seyretti. Ekim ayı da ilk hafta itibariyle normalin 4,6 derece üstünde seyretmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun’da uzun yıllar Eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,3 derece olarak belirtiliyor. Samsun’da bu yıl 30 günlük Eylül ayındaki sıcaklık ortalaması ise 28,3 olarak dikkat çekti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak Eylül ayını kurak geçiren Samsun’da sıcaklıklar da mevsim normallerinin 8 derece üstünde seyretti. Eylül ayında tüm zamanların en yüksek sıcaklığı 18 Eylül 2022’de 38,7 derece sıcaklık ile kırılırken, bu sene sıcaklık en fazla 32 dereceyi gördü.

Ekim ayı sıcaklıkları da Samsun’da uzun yıllar sıcaklık ortalamasının üstünde seyrediyor. MGM tarafından Samsun’da Ekim ayı sıcaklık ortalaması 16,5 derece olarak belirtilirken, bu yılın Ekim ayının ilk 7 gününde Samsun’daki sıcaklık ortalaması da 21,1 derece olarak dikkat çekti. Şu anda ortalamanın 4,6 derece üstünde seyreden sıcaklıkların rekoru ise 9 Ekim 2003’te 38,4 derece ile kırılmıştı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun’da hava sıcaklıklarının 1 hafta daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmininde bulundu.