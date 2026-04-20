SAMSUN (İHA) - Samsun'da protokolün katılımı ile hatıra ormanında ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen hatıra ormanı ağaçlandırma etkinliğinde İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz, Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ve meslek mensupları katılımlarıyla ağaçlar dikildi. Etkinlikte, doğaya katkı sunmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Oda Başkanı Osman Arslan, 'Çevre bilincini güçlendiren ve toplumsal fayda oluşturan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Doğaya bırakılan her fidanın geleceğe nefes olacağı inancıyla hayata geçirdiğimiz bu anlamlı etkinliğe katkı ve katılım sağlayan tüm protokol üyelerimize ve meslek mensuplarımıza teşekkür ediyorum' dedi.