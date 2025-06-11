Samsun’un Asarcık ilçesinde düzenlenen "Yaz Festivali"nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, söylediği milli ezgilerle kalabalığa coşku dolu anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar, sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Asarcık İlçe Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde sahne sırasıyla Osman Öztekin, Sinem Kahveci ve Mustafa Yıldızdoğan’a verildi. Festivalin açılışını yapan Osman Öztekin, seslendirdiği duygusal şarkılarla dinleyicileri hem hüzünlendirdi hem de nostaljik bir gece yaşattı. Ardından sahneye Sinem Kahveci çıktı.

Gecenin finalinde sahneye çıkan Türk milletinin sevilen sesi Mustafa Yıldızdoğan, "Ölürüm Türkiye’m" gibi milli duyguları pekiştiren eserleriyle meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Vatandaşlar, Yıldızdoğan’ın şarkılarına bayraklarla ve alkışlarla eşlik etti.

Programda konuşan Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, "Sanatla, müzikle ve birlik duygusuyla güzel bir akşam yaşıyoruz. Katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da konuşmasında festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek Asarcık’ta yapılan hizmetlere değindi.

Konser sonunda Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Mustafa Yıldızdoğan’a plaket takdim etti.

Festival alanında kurulan yöresel stantlarda çeşitli ikramlar sunulurken, etkinlik hem sanatsal hem de kültürel yönüyle tam not aldı.

Etkinliğe ayrıca; Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.