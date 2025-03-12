Samsun’da güneşin denizden doğuşunda muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor. Vinç ve güneşin çakışması ise görenleri hayran bırakıyor.

Samsun’da Mart ayının ortalarında güneş, saat 06.45’te Karadeniz üzerinden yükselmeye başlıyor. Gün doğumu anları eşsiz bir güzellik sunuyor. Güneşin ışıklarının limandaki vinçler ile kesişmesi ise ilginç bir görüntü oluşturuyor. Vincin güneşi yüklemesi gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Gün doğarken ortaya çıkan bu doğal tablo, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmaması gereken bir an sunuyor.

Sabahın ilk ışıklarında mesaiye giden, sahilde spor yapan ve balık tutan vatandaşlar, hem güneşin doğuşunu seyrediyor hem de cep telefonu kameraları ile bu anı görüntülüyor. Samsun’daki muazzam gün doğumu manzarası, Karadeniz’in eşsiz doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor.