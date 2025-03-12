Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Çukurova Üniversitesi ve Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Çukurova Üniversitesi öğrencileri AOSB işletmelerinde işbaşı eğitimine katılarak hem teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak hem de iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanacak.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve Türkiye İş Kurumu Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli’nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, öğrencilerin kariyer yolculuğunu destekleyecek önemli bir adım atıldı.

Protokolün sanayi-üniversite iş birliğinin bir parçası olduğunu belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Protokol kapsamında öğrencilerimiz, AOSB’mizdeki işletmelerde iş başı eğitimi alarak sektörel deneyim kazanacak ve iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlama şansı elde edecek. Sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bu anlaşma ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Sütcü, "Sanayi sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri, nitelikli insan kaynağıdır. Bu iş birliği sayesinde gençlerimizi iş dünyasına hazırlarken, sanayicilerimizin de donanımlı ve tecrübeli çalışanlara erişimini kolaylaştırmış olacağız. Çukurova Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu proje, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak ve iş hayatına daha sağlam adımlarla atılmalarına yardımcı olacaktır. AOSB olarak, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.