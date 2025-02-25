Samsun’da yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirilen motokurye ve motosikletlerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, "Kıymetli Samsunlular; olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet aracı ve motokuryelere uygulanan trafiğe çıkış kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 25 Şubat 2025 Salı (bugün) saat 11.00 itibarıyla sona erecektir. İlimiz genelinde ana arterler trafiğe tamamen açık olmakla birlikte ara yollarda yer yer görülmeye devam eden buzlanma ve don riski nedeniyle sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır" dedi.