SAMSUN (İHA) – Samsun’da meydanda toplanan binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Samsun’da sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen "Gazze İçin Ses Ver" yürüyüşü, 23 Nisan Ortaokulu önünden başladı. Kalabalık buradan meydana yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş İsrail’i protesto etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Gazze’deki sivillere uygulanan şiddete tepki gösteren vatandaşlar, Filistin’in işgalden kurtulması ve bağımsızlığı için dua etti.

Eyleme; AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve binlerce vatandaş destek verdi.