Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 4 Temmuz Cuma günü Samsun genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Samsun çevresinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilerek; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların 4 Temmuz Cuma günü 00.00 ile 18.00 saatleri arasında aralıklarla etkili olması bekleniyor.