Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Atletizm Şampiyonasında büyük başarıya imza attı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen şampiyonada Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya sahibi oldu.

T12 13-15 yaş kategorisinde Sevgisu Özel 100 metrede 16.17 saniyede , 200 metrede 33.20 ile birinci olurken Melike Can, 100 metrede 17.83 - 200 metrede 35.98 ikinci oldu.

T11 16-19 yaş kategorisinde Nurten Gamze Katırcı ise 100 metrede 18.76 üçüncü 200 metrede 40.90 ile ikinci olurken Saniye Gaye Katırcı 100 metrede 17.67 ile ikinci 400 metrede 1.23 ile birinci oldu.

Son olarak T12 Büyük Kadınlar Kategorisinde Sevda Kılınçoğlu 200 metrede 27.75, 400 metrede 59.81 ile birinci oldu.