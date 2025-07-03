Sakarya’da kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tiyatro gösterimleri, her yaştan sanatseverden yoğun ilgi gördü. Yılın ilk 6 ayında çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden tiyatro oyunları, toplamda 10 bin 123 seyirciyle buluşarak önemli bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından minik izleyiciler için sahnelenen 7 farklı çocuk oyunu, 12 gösterim ve 14 seansta perdelerini açtı. Renkli sahne performansları ve eğitici içerikleriyle dikkat çeken oyunlar, 2 bin 911 çocuğa tiyatro sevgisini aşıladı. 11 farklı yetişkin oyunu ise 12 seansta izlendi ve 5 bin 809 seyirci tarafından takip edildi.

Devlet Tiyatroları da Sakarya’da sanatseverlerle buluştu. Biri çocuklara yönelik olmak üzere toplam 3 farklı oyun, 5 seansta sahnelendi. Bu özel gösterimlerde 1.403 izleyici, profesyonel tiyatro oyuncularının performanslarına tanıklık etti.