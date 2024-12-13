Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile yürütülen “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Samsun’da kömür yardımı alan 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı. İl genelinde 250 evde daha doğal gaz dönüşümünün yapılması planlanıyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan; Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle yürütülen Samsun’da “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında doğal gaza kavuşan aileleri evinde ziyaret etti. Başkan Doğan ve Vali Tavlı’nın ziyareti aileleri mutlu ederken ziyaretin samimi ve sıcak anları da gönülleri ısıttı.

198 ev doğal gaza kavuştu

Ziyarette açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Valimiz Orhan Tavlı ile birlikte evlerinde doğal gaz dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz Hülya Hanım ve ailesinin hanesine konuk olduk. Ailelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve çevreye önemli bir katkı sunmak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projemiz kapsamında hanelerimizin doğal gaz dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla gerçekleştirilen proje ile İlkadım ilçemizde 198 hanemizi doğal gaz ile buluşturduk. Proje için pilot mahalleleri hava kirliliği yoğunluğuna göre, evleri ise hane gelir durumuna göre belirledik. İnşallah ilimizde 250 hanemizi daha doğal gaz ile buluşturacağız. Gönlüne dokunabildiğimiz; destek sağlayabildiğimiz her bir hanemiz, hemşehrimiz bizler için çok kıymetli” dedi.

250 ev daha doğal gaza kavuşacak

Proje kapsamında bugüne kadar kaymakamlıktan kömür yardımı alarak ısınma ihtiyacını gideren 198 ev kömür çilesinden kurtulup temiz yakıtla tanışırken 250 evin daha dönüşümünün gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projede hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü ilçelerden biri olan İlkadım ilçesi pilot bölge olarak belirlenirken, bugüne kadar gerçekleşen doğal gaz dönüşümleri ile pilot mahallelerin hava kalitesinde de iyileşme sağlandı.