SAMSUN (İHA) – Samsun’da dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması ve rüzgarın 16 deniz miline çıkmasından dolayı, valilik tarafından ‘denize girmeyin’ uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin ve rüzgarın artmasının beklediğini belirterek sosyal medya hesaplarından uyarıda bulundu. ‘Vatandaşların dikkatine’ başlığıyla yapılan deniz uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 16 deniz mili olduğundan, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur."

Uyarılara rağmen vatandaşların sahilde denize girmeye devam ettiği görüldü.