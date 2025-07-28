SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen ve 350 kadının el emeği ürünlerinin sergilendiği Kadın Emeği Festivali, vatandaşların hizmetine açıldı.

SBB tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali, Atakum Çobanlı İskelede ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Birbirinden farklı ürünlerin ve birçok güzel etkinliğin yer aldığı festivalde üretilen el emeği göz nuru ürünler sergilenme fırsatı buldu. 350 kadının ürünlerini sergilemek için müracaat ettiği festivale ilk günden ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.

Festival hakkında bilgi veren SBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, "Burada şu anda toplamda 350 kadınımızla ev sahipliği yapıyoruz. Bir sınırlama getirelim istemiştik. Bunu 10 günde tamamlayalım istemiştik ama başvuru o kadar çok ve yoğun oldu ki biz dolayısıyla iki etap halinde 14 gün yapmaya karar aldık. Şehrimizdeki tüm kadınlarımız burada temsil edilsin istiyoruz. Burada bugün kooperatiflerimiz var, halk eğitim ürünlerimiz var. Aynı zamanda da bireysel anlamda hobi olarak evinde bir şey üreten her kadınımız burada bulunmakta. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğini sonuna kadar desteklemeye gayret ediyoruz. Biz istiyoruz ki burada bireysel anlamda üretim yapan kadınlarımız, kooperatiflerle tanışsınlar. Kooperatifler ve halk eğitim tarafı da tamamlansın. Bütün kadınlarımızı burada temsil edelim istedik. Bugün 350’yi aşkın kadınımız burada. İnşallah bereketli, huzurlu bir ortamda ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacaklar. Kadın emeğinin asla boşa çıkmaması lazım. Onu kesinlikle vatandaşlarımızla buluşturmamız lazım. Çok değerli, çok kıymetli ürünler var. İnşallah bunu şehrimize sunmuş olacağız ve vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız" dedi.

Bugün açılışı yapılan festival kapsamında ilk 7 gün bir grup, diğer 7 gün ise başka bir grup ürünlerini vatandaşlar ile buluşturacak.