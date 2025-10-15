Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bodrum katta yapılan araştırmada 7 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. A.G.S. (18) isimli şahsa ait bir binanın bodrum katında yapılan aramada 7 bin 350 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.