Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fuarı, ilk 5 günde 100 binin üzerinde kitapsever ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğin kentin kültür ve sanat merkezi olma vasfını pekiştirdiğini ve fuarın her geçen yıl daha da kapsamlı hale geldiğini belirtti. Başkan Aşgın, Çorum’un ticari, sanayi ve tarım merkezi olmasının yanı sıra kültür ve sanatın da merkezi olduğunu vurguladı. Şehrin marka değerine fuarın katkısını değerlendirirken, "Bu fuarlarla Çorum, kitap ve kültürde de marka şehir haline geldi" dedi.

10 gün sürecek olan Kitap Kültür Günleri’nin yolun yarısını başarıyla geçtiğini belirten Başkan Aşgın, tüm vatandaşları "gelmeyen kalmasın" diyerek Pazar gününe kadar devam edecek olan fuara davet etti.

Fuara olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, "80’in üzerinde yayınevi misafirimiz, 130’un üzerinde yazarımız var. Sadece kitap satışları değil, söyleşilerle gençlerin yazarla buluşması, kitaba dokunabilmesi çok anlamlı. Beni en çok mutlu eden şey ise fuardaki yaş ortalamasının çok küçük olması. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimizin büyük ilgi göstermiş olması en büyük kazancımızdır" diye konuştu.

Belediyenin öğrencilere yönelik desteğine de değinen Başkan Aşgın, "Arzu ediyoruz ki her çocuk, harçlığını dert etmeden ilk kitabını bizim hediyemiz olarak alsın. Bu amaçla 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize 100 TL değerinde alışveriş çeki dağıttık. Hayırsever kişi ve firmaların da katkısıyla 3 milyon 200 bin liranın üzerinde bir kaynak sağlandı. Bu uygulama, çocuklarımızın fuara olan ilgisini ve coşkusunu artırdı" şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın, şehirdeki tüm okullardan öğrencilerin belediye otobüsleriyle fuar alanına taşındığını, çevre ilçe ve illerden de yoğun katılım olduğunu sözlerine ekledi.