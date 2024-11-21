Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne (SBB) bağlı gönüllü çevre anneleri ve personeller, 981 konut ve 436 işletmenin sıfır atık sistemine uygun hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

SBB, sıfır atık ve geri dönüşümün bilinciyle İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde Sıfır Atık Dönüşümü Projesi’ni başlattı. Bu kapsamda 981 konut ve 436 işletmenin sıfır atık sistemine uygun hale getirilmesinin amaçlandığı projede belediyenin gönüllü çevre anneleri ve personellerin yanı sıra OMÜ Çevre Kulübü öğrencileri ve Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu; Çiftlik Caddesi’nde anket ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerini ve evleri tek tek gezerek vatandaşların sıfır atık sistemine yönelik genel bilgi durumlarını ölçerek, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.